04 a 16 de maio

Resumo de segunda-feira, 04 de maio

Teodora aceita a proposta de Griselda. Griselda divide seu dinheiro entre os filhos, e Antenor fica inconformado. Renê sugere que Tereza Cristina visite Patrícia na pousada. Quinzé avisa a Guaracy que deixará o Tupinambar. Wallace sente-se mal durante o treino, e Teodora o ajuda. Antenor enfrenta Tereza Cristina. Griselda conversa com Amália sobre a loja que abrirá para ela. Um barco se aproxima da costa com um homem misterioso. Esther escolhe os doadores para sua inseminação. Ferdinand comenta que o barco se aproximando da costa pertence a Pereirinha.

Leia também:

Fina Estampa: Griselda anuncia que continuará trabalhando

Resumo de terça-feira, 05 de maio

Pereirinha é resgatado pelos bombeiros, e Celeste tenta acalmar Griselda. Vilma liga para Quinzé e Antenor e avisa que o pai está de volta. Tereza Cristina diz que promoverá uma festa no dia em que Griselda for morar no condomínio. Griselda fala para Pereirinha que Guaracy é seu noivo. Juan Guilherme diz a Fábio que deixará de sair com diversas mulheres. Griselda mostra para Pereirinha a certidão provando que ela é viúva. Quinzé, Antenor e Amália decidem se o pai fica ou vai embora de casa.

Resumo de quarta-feira, 06 de maio

Quinzé e Antenor mandam o pai ir embora, mas Amália contraria os irmãos. Pereirinha desmaia, e é levado para o hospital. Marcela liga para Paulo, que disfarça na frente de Esther. Griselda confessa a Guaracy que mentiu quando disse que era sua noiva. Luana sente que Patrícia está grávida. Tereza Cristina expulsa Marcela de sua casa. Ferdinand descobre por que Pereirinha voltou e tenta fazer um acordo com ele. Guaracy é hostil com Griselda. Griselda avisa a Pereirinha que ele não se mudará com ela para sua nova casa.

Resumo de quinta-feira, 07 de maio

Pereirinha convence Griselda a deixá-lo em sua antiga casa. Danielle leva Pedro Jorge para a audiência de tutela. Danielle confirma que Beatriz tinha um relacionamento com Guilherme. Antenor tenta convencer Griselda a contratar Íris. Carol fica nervosa quando Vilma pergunta para Letícia por que ela procurou Juan Guilherme. Patrícia anuncia a Antenor que está grávida e se decepciona com a reação do namorado. Patrícia procura Renê. Renê e Patrícia descobrem que Crô dopou Tereza Cristina.

Resumo de sexta-feira, 08 de maio

Tereza Cristina afirma a Patrícia que ela não terá seu filho com Antenor. Renê ameaça sair de casa com Patrícia se Tereza Cristina fizer algo contra a filha. Wallace implica com Teodora por causa de Quinzinho. Tereza Cristina conta para Griselda que Patrícia está grávida e que Antenor quer impedi-la de ter o bebê. Danielle perde a guarda de Pedro Jorge. Griselda conversa com Antenor. Wallace vai à Fashion Moto para vender sua motocicleta. Renê conversa com Griselda sobre a gravidez de Patrícia.

Resumo de sábado, 09 de maio

Pereirinha acredita que Renê está interessado no dinheiro de Griselda. Renê Junior e Carolina marcam um encontro entre Letícia e Juan Guilherme. Griselda chama Patrícia para morar com ela durante a gravidez. Rafael dispensa Zuleika, que conta para Amália todas as falcatruas do rapaz. Íris afirma a Alice que conseguirá enganar Griselda. Juan Guilherme chega para seu encontro com Letícia, mas ela o destrata. Amália termina com Rafael. Luana tem um pressentimento com Antenor.

Os resumos de Fina Estampa, como os demais, estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.