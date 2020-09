TJ nega recurso e mantém bloqueio nas contas de ex-secretário

MidiaNews

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo negou, por unanimidade, um recurso do ex-secretário de Estado de Fazenda Marcel de Cursi que tentava reverter um bloqueio de bens contra ele e mais três pessoas no valor de R$ 73,5 milhões.

O agravo de instrumento foi protocolado contra a determinação do juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, que bloqueou os R$ 73,5 milhões de Cursi, do ex-governador Silval Barbosa, e dos ex-secretários Pedro Nadaf (Casa Civil) e Edmilson dos Santos (Fazenda).

A ação civil pública apura suposto esquema de concessão de benefícios fiscais irregulares ao grupo JBS/Friboi na gestão Silval.

Segundo a defesa de Cursi, o grupo JBS/Friboi já realizou um termo de ajuste à adesão do acordo de leniência e este deveria beneficiá-lo – posto que ambos fazem parte da mesma ação.

O desembargador Márcio Vidal, relator do caso, rejeitou o pedido e afirmou que a multa civil é penalidade imposta “individualmente, e, por isso, o pagamento efetivado pela JBS S/A não se estende ao recorrente. Não se trata de responsabilidade solidária".

“Enfatizo que, no curso da instrução processual, o Recorrente terá a oportunidade de comprovar as inúmeras alegações esposadas neste Agravo de Instrumento. Por tais considerações o desprovimento do Recurso é medida impositiva”, argumentou o desembargador.

A determinação ocorreu em sessão do dia 24 de agosto e o voto do relator foi seguido pelos desembargadores Mario Roberto Kono de Oliveira, Helena Maria Bezerra Ramos e Maria Erotides Kneip Baranjak.

A acusação

Na ação inicial, o Ministério Público Estadual (MPE) acusa o grupo denunciado de ter criado uma linha de crédito “fictícia” para beneficiar o frigorífico.

De acordo com o órgão, eles teriam concedido à empresa três benefícios fiscais acumulado com o aproveitamento integral e supervalorizado do crédito de ICMS de entrada no valor de R$ 73,5 milhões.

Além de as medidas serem supostamente ilegais, segundo o MPE, o fato geraria concorrência desleal com os demais empresários do ramo.