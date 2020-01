TJ eleva pena a 13 anos e oficial da PM pede aposentadoria como estratégia para deixar prisão

Preso na Operação Oiketicus, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) em 16 de maio de 2018 contra policiais militares envolvidos com o contrabando de cigarros, Cristaldo acabou sendo condenado a sete anos, um mês e 10 dias por corrupção passiva. O conselho de sentença da Auditoria Militar o inocentou das acusações de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

No entanto, o Ministério Público Estadual recorreu e a 2ª Câmara Criminal acatou parcialmente o recurso, condenando o tenente-coronel também por organização criminosa, a seis anos, três meses e 18 dias. Conforme despacho do juiz Alexandre Antunes da Silva, da Auditoria Militar, a sentença definitiva ficou em 13 anos, quatro meses e 28 dias.

O aumento da pena não foi a única péssima notícia para Cristaldo no ano passado. Ele ficou preso de 16 de maio de 2018 até o dia 17 de setembro do ano passado, quando o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus e o tirou do presídio.

No entanto, conforme os autos, o militar voltou a ser preso no dia 22 de novembro do ano passado. Além de ser obrigado a cumprir sentença maior, o oficial da PM voltou à prisão. Ele teve a mesma sorte do sargento Ricardo Campos Figueiredo, que foi segurança e motorista do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que teve a prisão preventiva decretada no final do ano passado e iniciou o cumprimento da sentença de mais de duas décadas por dar apoio à Máfia do Cigarro.

A defesa de Crisltado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o habeas corpus foi negado no dia 3 de dezembro último pela ministra Laurita Vaz, do STJ. A ministra ponderou a gravidade da situação, de o tenente-coronel ser um dos chefes da organização criminosa, e negou o pedido de revogação da prisão preventiva.

Novo habeas corpus foi impetrada pela advogada Cláudia Mara Tumelero Gomes no dia 6 de dezembro no Supremo Tribunal Federal. O pedido aguarda análise do ministro Marco Aurélio, que concedeu o habeas corpus no ano passado para Admilson Cristaldo pelo longo período preso.

Cristaldo ainda foi condenado por obstrução de investigação de organização criminosa ao se negar a fornecer a senha do Telegram, sistema de troca de mensagens semelhante ao WhatsAPp. Por se recusar a colaborar com as autoridades, ele foi condenado a três anos.

Para reforçar o pedido de habeas corpus, Cristaldo informa que ingressou com o pedido de aposentadoria da PM no dia 22 de novembro passado. O objetivo é mostrar à Justiça que, no caso de revogação da prisão preventiva, ele não deverá retornar à ativa na Polícia Militar.

Caso tenha o pedido aprovado pela Ageprev (Agência de Previdência de Mato Grosso do Sul), Admilson poderá ir para a reserva com salário integral de R$ 23.051 por mês – o equivalente a 22 salários mínimos por mês.

A Operação Oiketicus prendeu mais de 30 policiais militares envolvidos com o crime organizado e foi um marco do Gaeco no combate à corrupção na PM. Praticamente todos foram condenados, inclusive o ex-motorista do governador.

No entanto, apesar do esforço das autoridades policiais e judiciais, o consumo de cigarro paraguaio dobrou no Estado, conforme pesquisa do Ibope. O produto responde por 87% das vendas de cigarro no Estado.