No voto que levou à manutenção do afastamento de cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) por mais 180 dias, o ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citou que a Polícia Federal identificou indícios de possíveis práticas de dissimulação patrimonial dos investigados.

Conforme o ministro, as supostas dissimulações foram feitas na compra de motel, buffet, empreendimento imobiliários e áreas rurais (leia abaixo).

Para o ministro, tais transações, "demandam maior averiguação quanto a sua regularidade e justificam a manutenção das medidas cautelares".

O voto de Raul Araújo foi acompanhado pela unanimidade em sessão realizada no dia 19 de fevereiro.

José Carlos Novelli, Sérgio Ricardo, Valter Albano, Antônio Joaquim e Waldir Teis estão afastados do cargo desde 2017 por determinação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a Operação Malebolge, 12ª fase da Ararath, da Polícia Federal.

Compra de imóvel

Conforme o ministro, a autoridade policial identificou que o imóvel no qual reside José Novelli pertenceria a João de Oliveira, que o teria adquirido em julho de 2013, da empresa Trimec Construções e Terraplanagem, no valor de R$ 420 mil.

Ocorre que, segundo informado pela autoridade policial, o mesmo imóvel havia sido vendido pela Trimec, em 2004, ao conselheiro afastado, por R$ 190 mil e novamente adquirido pela Trimec em dezembro de 2011, por R$ 504 mil.

“Em que pesem os valores dessas transações serem pouco significativos, em relação à suposta partilha dos R$ 53.000.000,00 de propina investigados nestes autos, chama a atenção da autoridade policial o fato de tais transações serem incompatíveis com a renda de João de Oliveira, que, tendo remuneração de um salário mínimo, seria, formalmente, proprietário do imóvel de residência do conselheiro. A situação, de fato, causa estranheza”, diz trecho do voto.

“Também chama a atenção da autoridade policial o fato de a Trimec ter sido representada, no negócio com João de Oliveira, por Márcio Antônio Silvério e Andrea Oliveira Costa Silvério, casados entre si, sendo Andrea prima do conselheiro Novelli, e ambos ex-servidores comissionados do gabinete do conselheiro Novelli no TCE-MT”, acrescenta o documento.

Motel Las Vegas

Sandra Fado/STJ O ministro Raul Araújo, relator dos recursos dos conselheiros de Mato Grosso

Já com relação a Valter Albano, conforme o voto de Raul Araújo, a autoridade policial identificou relação societária com Luís Mauro Soares da Silva, na sociedade empresarial Motel Las Vegas, que teria sido avaliada pelo próprio conselheiro afastado em R$ 4,5 milhões.

Ainda segundo a autoridade policial, a sociedade teria sido baixada, em janeiro de 2018, após a deflagração da Operação Malebolge, em setembro de 2017.

A investigação teria ainda identificado transações imobiliárias entre Valter Albano e Dulcelena Gomes de Oliveira, que seria ex-servidora comissionada do TCE-MT, e, antes disso, empregada de Teolinda Gomes da Silva, irmã do conselheiro afastado, que teria figurado como procuradora de Dulcelena nas transações referentes a três lotes de um condomínio em Cuiabá.

Vendas de terra

Sobre Antônio Joaquim, o inquérito identificou, conforme o voto do ministro, vendas de áreas de terra, em outubro de 2014, para a empresa Trimec Construções e Terraplanagem, nos valores de R$ 4.655.805,67 e R$ 2.017.194,33.

“As transações, em razão de suas peculiaridades, vêm sendo investigadas como possível simulação, considerando-se, inclusive, que a mesma pessoa jurídica Trimec Construções aparece também nas transações suspeitas do conselheiro José Carlos Novelli”, diz trecho do voto.

Também foi identificada a quitação, por Antônio Joaquim, em junho de 2015, de cédula de crédito rural no valor de R$ 1.975.000,00.

A autoridade policial ainda teria identificado empréstimos concedidos pelo conselheiro afastado ao seu genro, Rafael de Oliveira Cotrim, nos valores de R$ 593 mil e R$ 315 mil, em 2014.

Alphaville Buffet e Acqua Park

Em relação a Sérgio Ricardo, segundo o voto, a autoridade policial investiga se seriam de propriedade dele as empresas Alphaville Buffet e Acqua Park, constituídas em nome de sua companheira Andreia Denise de Oliveira.

“Documentos apreendidos na residência do conselheiro Sérgio Ricardo indicariam ser ele o verdadeiro proprietário desses empreendimentos, os quais, segundo a autoridade policial, tiveram crescimento em sua estrutura física no período entre 2011 e 2017”, diz trecho do voto.

ocumentos no

Além disso, segundo a autoridade policial, o conselheiro afastado seria proprietário de 41 imóveis em Cuiabá, por meio de seu filho Ricardo Almeida, a maioria deles nas

Ainda de acordo com o ministro, chama a atenção da autoridade policial ainda documentação apreendida em poder de Sérgio Ricardo que indica que ele teria adquirido um apartamento de alto padrão, no empreendimento imobiliário Forest Hill, em Cuiabá, tendo pago a quantia de R$ 898 mil em espécie.

Agenda suspeita

Já sobre Waldir Teis, de acordo com o ministro, os investigadores encontraram em uma das salas do seu gabinete, uma agenda contendo, em uma de suas páginas, anotações sob o título "pagamento", seguidas dos nomes de empresas mencionadas na investigação. São elas: Prixx, Ímpar e Gendoc.

Para a polícia, a suspeita é de que as anotações serviam para intermediar o suposto fluxo de propina.

Outro aspecto em relação ao qual a autoridade policial está aprofundando as investigações é o fato de a Agropecuária São José do Planalto, pertencente a Júlio Teis, filho do conselheiro afastado, haver adquirido, em fevereiro de 2014, a Fazenda Bem Estar, mediante o pagamento de R$ 2,6 milhões e mais 188.365 sacas de 60kg de soja, além de outro imóvel rural, em maio de 2014, por R$ 669 mil.

“Segundo a autoridade policial, a soma dos valores das duas transações, considerado o preço da soja à época, seria de aproximadamente R$ 14.000.000,00”, diz trecho do voto.

Documentos encontrados nas buscas indicariam que Waldir Teis teria repassado à Agropecuária São José do Planalto, a título de empréstimos, nos anos de 2013 e 2014, o montante de R$ 1,1 milhão.