STF mantém preso advogado de MT que extorquiu o próprio tio

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, manteve a prisão do advogado Renato Dias Coutinho Neto – morador de Dom Aquino (172 KM de Cuiabá), acusado de aplicar um golpe de R$ 100 mil no próprio tio. Ele foi preso em outubro de 2018.

Segundo informações, o ministro Alexandre de Moraes justificou a sua decisão lembrando que Renato Dias Coutinho Neto teria cometido os crimes de “fraude de documento, estelionato e ameaça”.

“Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, mesmo possuindo a nobre função de advogado, cometeu os crimes de fraude de documento particular, estelionato e ameaça [por quatro vezes], quando estava no patrocínio da causa”, explicou o Ministro do STF.

Pesam ainda contra o advogado inquéritos policiais que dão conta de posse ilegal de arma de fogo. De acordo com Alexandre de Moraes, ele teria utilizado seu veículo para “fechar” uma das vítimas, ameaçando de morte ela e sua família.

“O Tribunal estadual destacou as graves ameaças proferidas pelo paciente às vítimas – uma teria sido perseguida pelo paciente, que a teria fechado, por duas vezes, com o carro e passado a ofendê-la e ameaçá-la de morte, dizendo que ceifaria a sua vida, assim como de toda a sua família; e outra teria tomado conhecimento de que o paciente teria contratado uma pessoa para lesioná-la para que a ‘deixasse em cadeira de roda”, ponderou o Ministro do STF.

Segundo o processo, Renato Dias Coutinho Neto teria falsificado um documento no âmbito de uma ação de cobrança de um título extrajudicial (como um cheque, por exemplo), levando a justiça a erro.

O referido documento foi forjado para enganar o tio e os primos de Renato Dias Coutinho Neto, de modo que eles lhe entregassem os valores. Após a descoberta da fraude, o advogado teria ameaçado seus próprios familiares. Coutinho teria embolsado R$ 100 mil no caso.