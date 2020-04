STF cobra explicações do Estado sobre VI para conselheiros e secretários

Divulgação

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Marco Aurélio Melo determinou que o governador Mauro Mendes (DEM) explique e fundamente a criação da VI (verba indenizatória) para os conselheiros do TCE (Tribunal de contas do Estado), secretários e adjuntos do Executivo.

Instaurada via lei estadual, as VIs de R$ 9,375 mil para secretários e de R$ 5,625 mil para adjuntos e presidentes de autarquias e fundações beneficiam 132 pessoas nesses postos. Os conselheiros do TCE, interinos, já que os titulares estão afastados pela mesma Suprema Corte, recebem R$ 35 mil.

A sanção da lei por Mauro Mendes foi contestada por diversos setores da sociedade, mas em especial pela Conacate (Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado), autora da ADI (ação direta de inconstitucionalidade) em cujo bojo está a ordem de esclarecimento.

O governador, entretanto, defendeu em mais de uma ocasião o pagamento dessas VIs porque estas trariam, palavras dele, dignidade ao secretariado e, por consequência, a outros como o procurador-geral, os procuradores, auditores e demais técnicos do TCE.

Não convenceu outra procuradoria, no caso, a PGR (Procuradoria-Geral da República), que pediu ao ministro Marco Aurélio a suspensão do pagamento e o redirecionamento do dinheiro ao combate da pandemia de Covid-19.

Afincado em seu entendimento, o chefe do Executivo estadual afirma que há muitos outros gastos, milhares de vezes maiores, a serem cortados e isso já foi feito. Ademais, ele exigiria muito de sua equipe, que tem correspondido e, além disso, outros quatro mil servidores ganhariam mais do que os secretários.

Em entrevista recente, ele chegou a dizer que há coisas mais relevantes a serem tratadas, como os resultados apresentados por ele e seus técnicos, que teriam “tirado Mato Grosso da quebradeira”, retomando investimentos e pagando fornecedores em dia, algo que seu antecessor, acusa, não conseguia fazer.