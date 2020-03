Silval reafirma que desvio em precatórios da Andrade Gutierrez pagou dívida herdada de Maggi

O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, foi ouvido como delator premiado em ação sigilosa proveniente da Operação Ararath, audiência ocorrida na quinta-feira (12). Silval contou detalhes sobre recursos de precatórios pagos à construtora Andrade Gutierrez entre 2009 e 2012.Conforme apurado pelo Olhar Jurídico, o ex-governador reforçou o que disse em delação premiada. Sua candidatura ao governo foi condicionada à manutenção de um esquema ilegal para o pagamento de uma dívida milionária com o empresário do ramo de factorings Valdir Piran. Tudo ocorreu com conhecimento de Blairo Maggi, suposto titular da dívida herdada.



De acordo com a delação, Silval concordou, para que pudesse ter o apoio de Maggi na campanha eleitoral. Umas das dívidas deixadas por Maggi era uma conta corrente que o então secretário de Fazenda, Eder Moraes, manteria com o empresário Valdir Piran. O montante da dívida era de aproximadamente R$ 40 milhões, sendo que R$ 15 milhões eram uma dívida que a Assembleia Legislativa possuiria com Piran.



Segundo Silval, a dívida com a Assembleia foi assumida por Maggi após uma reunião entre os deputados estaduais José Riva e Sergio Ricado, além de Silval, em 2009. Na ocasião, Maggi teria assumido o compromisso com os deputados, de que pagaria a dívida com Piran.



Para isso, segundo Silval, ele determinou que Eder providenciasse o pagamento de tal débito que vinha sendo quitado através de precatórios da empresa Andrade Gutierrez.



Transação



A transação inicial com a Andrade Gutierrez, supostamente arquitetada por Eder Moraes, destinou R$ 288 milhões ao empresário Valdir Piran. Nas mãos de Piran, o dinheiro atendia o interesse do grupo político ligado a Moraes.



O MPF afirma que a Secretaria de Estado de Fazenda (representada por Eder Moraes) e a construtora Andrade Gutierrez celebraram Termo de Ajuste de Pagamento de Precatórios. Valores milionários deveriam ser pagos até 31 de dezembro de 2010.



Porém, em 5 de junho de 2009 a Andrade Gutierrez e a empresa Piran Participações e Investimentos celebraram contrato de cessão de direitos creditórios, relativos aos precatórios, que perfaziam um total de R$ 288 milhões. Segundo o Ministério Público, a construtora vendeu os direitos relativos aos precatórios pelo preço de R$ 156 milhões, ou seja, 54,38% do valor.