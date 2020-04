Saiba quais derrotas o STF já impôs ao governo Bolsonaro sobre o coronavírus

Mais de 1.360 processos relacionados a ações do governo federal e dos Estados no controle da pandemia chegaram ao STF (Supremo Tribunal Federal) até agora. A pauta superlotada tem obrigado o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, a adiar julgamentos que estavam previstos desde 2019.

A Suprema Corte só conseguiu implementar os julgamentos por videoconferência em 15 de abril –quase 1 mês depois de as sessões serem suspensas. Entre as decisões tomadas, está a aprovação de uma determinação de Alexandre de Moraes que negou suspender prazos de medidas provisórias –o que faria com que elas não prescrevessem durante a crise. Os ministros entenderam que nem a declaração de estado de sítio permite que o prazo das MPs sejam pausados.

Já a ordem do ministro Ricardo Lewandowski que exigia a participação de centrais sindicais em negociações sobre reduções de jornadas e salários, foi derrubada pelo plenário.

Para a maioria dos magistrados, condicionar acordos já fechados à chancela dos sindicatos prejudica a segurança jurídica e coloca em risco a proteção social ao emprego e proporcionalidade, especialmente em tempos de crise. Especialistas consultados pelo Poder360 disseram que a decisão foi acertada.

Eis 1 infográfico com as principais decisões que foram tomadas a respeito da pandemia: