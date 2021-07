Promotor diz que posseiros não são donos de imóveis de Nadaf e pede manutenção de leilão

O promotor de Justiça, Sérgio Silva da Costa, defendeu a manutenção do leilão de 11 lotes oferecidos na delação premiada do ex-secretário Pedro Nadaf, após posseiros que vivem nos imóveis irem à Justiça pedir a suspensão da venda.

O parecer do Ministério Público do Estado (MPE) foi encaminhado à juíza Ana Cristina Mendes, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, que decidirá se cancela ou não o leilão.

Por meio de um pedido cautelar de suspensão de praça, os moradores do loteamento Jardim Santa Luzia, em Várzea Grande, alegaram que vivem na área há anos, onde construíram suas moradias e fizeram benfeitorias. Por entenderem que têm direito sob a área, vindicaram contra o leilão.

O promotor informou à juíza que há um outro processo sigiloso que discute sobre os mesmos fatos. E, conforme o Ponto na Curva apurou, o MPE já se manifestou contra a revogação da alienação dos imóveis em questão, porque a situação não impede a venda dos bens já que os posseiros não são proprietários.

Desta forma, além de reiterar o parecer do MPE, o promotor pediu o apensamento do pedido cautelar no processo antigo.

VEJA ABAIXO O DOCUMENTO: