PL prevê obrigatoriedade do exame de covid

O deputado Elizeu Nascimento (DC) apresentou o Projeto de Lei nº 616/2020, durante a sessão desta quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa (ALMT), sobre o incentivo à doação de sangue e a obrigatoriedade do exame de detecção de Covid-19 nas amostras de sangue dos doadores, coletadas em hemocentros.

A proposição prevê que doadores de sangue tenham assegurados o direito de realizar gratuitamente, no local da doação, testes rápidos (ensaios imunocromatográficos) para a pesquisa de anticorpos ou antígeno do SARS-COV-2 (COVID-19).

Os reflexos da pandemia do novo coronavírus no âmbito do Estado de Mato Grosso têm sido devastadores. Isso porque os números envolvendo a doença não param de crescer. Devido a esse cenário, atualmente a quantidade de doações de sangue caiu significativamente durante o período de isolamento, gerando um grande problema, já que a demanda por sangue nos hospitais aumentou, dado o número crescente de internações em razão da pandemia.

“É muito importante fomentar a doação de sangue nesse período crítico de pandemia. Apresento o presente Projeto de Lei, garantindo ao doador o fornecimento gratuito de testes rápidos da COVID-19, medida que, certamente, trará relevantes contribuições para a reposição e aumento do banco de sangue do MT Hemocentro”, enfatizou o deputado Elizeu Nascimento.