PF prende ex-senador em investigação sobre suspeita de caixa 2 do governador do Pará

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (9) o ex-senador Luiz Otávio Campos, do Pará, numa investigação sobre suspeita de caixa 2 na campanha de 2014 do atual governador do estado, Helder Barbalho (MDB). Helder não é alvo de mandados na operação.

Segundo as investigações, Campos é suspeito de intermediar um repasse não contabilizado de R$ 1,5 milhão da Odebrecht para a campanha de Helder. Ele foi senador pelo então PMDB entre 1998 e 2006.

O G1 ainda não fez contato com a defesa de Campos e com o governo do estado.

A operação cumpre três mandados de buscas e apreensões e uma prisão temporária no Pará; uma prisão temporária e outro mandado de busca e apreensão no Estado do Tocantins; além de mais dois mandados de buscas e apreensões no Distrito Federal. Os agentes procuram documentos e suspeitos ligados a um desdobramento das investigações da Lava Jato.

Colaboração premiada

A investigação teve início a partir da colaboração premiada feita por executivos da empresa Odebrecht, que indicam a participação do ex-senador como intermediário do sistema.

Segundo o depoimento dos executivos, foram realizadas três entregas, nos valores de R$ 500 mil cada, nos meses de setembro e outubro de 2014, sendo que o recebimento foi intermediado por Campos.

Os crimes investigados pela operação são falsidade ideológica eleitoral, que é o crime do caixa dois, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.