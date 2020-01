PF conclui que é falsa mensagem na qual ex-ministro Santos Cruz teria criticado Bolsonaro

Apuração da Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal concluiu que são falsas as mensagens que circularam em uma rede social e que contribuíram para a demissão em junho do então ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo.

Embora a PF tenha concluído que as mensagens são falsas, não foi possível identificar a autoria. O suposto diálogo entre o ministro e um interlocutor continha críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a um filho do presidente e a uma pessoa identificada como "Fábio" (veja na imagem abaixo).

Em maio, Santos Cruz afirmou que o diálogo era falso e pediu investigação da Polícia Federal. Em junho, foi demitido por Bolsonaro.

"O desqualificado que fabricou o diálogo falso, aonde eu seria um dos interlocutores, falando do presidente, famílias, Fábio e do vice-presidente, cometeu um crime absurdamente mal feito, pois o print da tela revela que o 'diálogo' foi no dia 6 de maio, dentro do horário que eu estava voando de Brasília para São Gabriel da Cachoeira-AM", afirmou o então ministro na ocasião.

Antes da divulgação da troca de mensagens, Santos Cruz vinha sendo alvo de ataques do ideólogo Olavo de Carvalho, avalizados pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro