Número 1 do Comando Vermelho de Goiás é preso no Ceará

O chefe do Comando Vermelho de Goiás foi preso em Fortaleza durante ação da Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira, 9. A prisão aconteceu no bairro Coaçu, município de Aquiraz, e é resultado de ação da inteligência da PM e do Batalhão de Comando Tático Motorizado (Cotam). O homem foi identificado como Jaeldson Alves de Souza, 35 anos, e já tinha um mandado de prisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

Morte de Gegê e Paca

Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi palco do assassinato de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Sousa, o Paca, em fevereiro de 2018. Os dois eram membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) e teriam sido mortos por desviar dinheiro de dentro da organização criminosa. Ambos eram apontados como líderes da organização e mantinham vida de luxo no Ceará.