"Novo Moro" muda ritmo e demora um ano para dar 1ª sentença na Lava Jato

O juiz Luiz Antônio Bonat, que completa nesta sexta-feira (6) um ano à frente dos processos da Lava Jato no Paraná, imprime um ritmo mais lento do que seu antecessor, Sergio Moro, atual ministro da Justiça. O magistrado apresentou sua primeira sentença em uma ação da operação apenas há duas semanas. O ritmo de Bonat é diferente do de Moro. Durante os quatro anos e meio em que comandou as ações, Moro registrou uma média de dez sentenças por ano. No total, foram 46 em 54 meses, de acordo com dados da Justiça Federal do ParanáEm seu primeiro ano à frente dos processos da Lava Jato, o atual ministro da Justiça proferiu três sentenças. Hoje, Bonat possui ao menos 20 processos já prontos para receber sua sentença. Moro levou seis meses As denúncias da força-tarefa da Operação Lava Jato no MPF (Ministério Público Federal) começaram a ser apresentadas à Justiça em abril de 2014. As duas primeiras sentenças de Moro são de seis meses depois e foram proferidas com um intervalo de dois dias. No primeiro caso, envolvendo lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas, Moro apresentou sua decisão 15 minutos após o processo estar pronto para receber a sentença do magistrado. A decisão é de 20 de outubro de 2019