MT investe R$ 14 mi no Adauto Botelho

Divulgação

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), investe R$ 14.193.154,00 na obra de reforma e ampliação do Hospital Adauto Botelho, localizado em Cuiabá. A obra iniciou em julho deste ano e proporcionará um acréscimo de 708,07 metros quadrados à estrutura da unidade.

Conforme a superintendência de Obras, Reformas e Manutenções da SES, o hospital será totalmente reformado. O setor estima que até dezembro deste ano 25% do valor total, ou seja, R$ 3,5 milhões, devem ser aplicados; os outros 75% (R$ 10.693.154) serão investidos até setembro de 2021, para quando está prevista a conclusão das melhorias.

De acordo com a Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas, durante a reforma, a Saúde Mental não ficará desassistida no Estado, pois o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) segue normalmente e, sempre que necessário, eles poderão ser realocados dentro da própria unidade hospitalar.

O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, avalia positivamente as melhorias e ressalta a importância de um ambiente de qualidade para os pacientes que precisam do tratamento em saúde mental.

“O Governo do Estado está empenhado e vai oferecer uma melhor estrutura hospitalar aos profissionais e pacientes desta unidade do Adauto Botelho, que é tão importante para a rede assistencial. Desde o início da atual gestão, temos trabalhado incansavelmente com o objetivo de disponibilizar um serviço de qualidade à população mato-grossense”, acrescenta Gilberto.

O Hospital Adauto Botelho conta com 70 leitos, sendo 41 masculinos e 29 femininos. A expectativa com a ampliação é de que sejam ofertados mais leitos à população.

Pacote de obras na saúde

A reforma e ampliação do Hospital Adauto Botelho faz parte das ações do programa de modernização dos Hospitais Regionais e Unidades Especializadas do Estado, promovido pelo Governo de Mato Grosso para melhorar a prestação dos serviços de saúde ofertados à sociedade.

Também passam por reforma e ampliação os Hospitais Regionais de Rondonópolis, Sinop e Sorriso. Essas obras vão avançar gradativamente pelas outras unidades de saúde do Estado.

Em um ano e oito meses de gestão, o Governo do Estado realizou reforma e ampliação nos Hospitais Estaduais Santa Casa e Metropolitano, Hospital Regional de Cáceres e no Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), que está em uma sede nova, totalmente modernizada.