MPE levanta suspeitas e investiga contrato de R$ 2,1 milhões em cidade de MT

Divulgação

O Ministério Público do Estado (MP-MT) instaurou um inquérito para investigar um contrato firmado pela prefeitura de Rondonópolis (215 KM de Cuiabá) no valor de R$ 2,1 milhões. Segundo o órgão ministerial um negócio similar, entre o Poder Público Municipal e outra empresa, acarretou danos ao erário que também são alvo de investigação.

O promotor de justiça Wagner Antonio Camilo assinou a portaria que oficializou a investigação no último dia 19 de fevereiro. O contrato suspeito foi fechado entre a prefeitura de Rondonópolis e a empresa “Comercial José Barriga de Combustíveis”.

“A Prefeitura Municipal de Rondonópolis efetuou o contrato com a empresa Comercial José Barriga de Combustíveis no montante de R$ 2.136.349,83, e considerando que em contratação similiar foi constatado dano ao erário municipal apurado em outro procedimento investigativo, e dadas as circunstâncias verificadas e entendendo por conveniente e oportuno fiscalizar a execução de referida contratação pública [...] resolve instaurar inquérito civil para melhor investigar os fatos”, diz trecho da portaria.

O promotor de justiça deu 10 dias para o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (Solidariedade), enviar informações sobre o contrato, além de documentos como “termo de referência e planilhas, bem como do respectivo contrato, termos aditivos e memorandos e relatórios justificadores”.

Segundo informações do Portal Transparência da prefeitura de Rondonópolis, o contrato investigado tinha o objetivo de “fornecimento de combustível, em bomba de propriedade da proponente ou por ela indicada para atender a frota de veículos desta prefeitura conforme edital e seus anexos”.

A prefeitura informa que o contrato tinha vigência entre os meses de abril e dezembro de 2015 – embora o Portal Transparência informe que o negócio ainda esta em “execução”.