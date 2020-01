MPE investiga destruição de área de preservação ao lado do Parque Mãe Bonifácia

Divulgação

O promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva, membro do Ministério Público de Mato Grosso (MPE), instaurou inquérito civil no dia 21 de janeiro para investigar aterramento e destruição de área de preservação ao lado do Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá.

Ainda segundo portaria, trata-se de uma área de preservação permanente de curso de água. O Edifício Arthur, empreendimento de alto padrão, é citado como ponto de referência. O possível crime estaria sendo cometido em frente ao condomínio.

O Ministério Público já comunicou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Smades) para que seja elaborado relatório técnico ambiental para descrição dos danos promovidos, relatando ainda as medidas necessárias para a restauração ambiental e compensação ao crime.

Apesar de ser citado, não há conclusão que ligue o Edifício Arthur ao aterramento. A assessoria de imprensa do Ministério Público explicou que o caso ainda está em investigação, não sendo possível a divulgação de mais informações.

