O Ministério Público Estadual (MPE) abriu um inquérito civil para investigar possível existência de uma "máfia dos cartórios" que teria o envolvimento de um servidor do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat).

O procedimento foi aberto pelo promotor de Justiça Mauro Zaque, do Núcleo da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, na última terça-feira (28).

De acordo com promotor, o inquérito tem como base uma denúncia anônima relatando que o servidor faz análise de processos no Intermat com interesses pessoais.

Segundo Mauro Zaque, a denúncia descreve ainda que o servidor é titular de um cartório no Ceará e se reúne com cartorários de Mato Grosso a fim de definir a forma de como procederão nos casos de regularização fundiária.

O promotor diz que a denúncia aponta também que o servidor teria autorizado verbalmente que fizessem os protocolos individualizados de 50 lotes no Distrito de São Joaquim, Município de Tangará da Serra, feitos pelo Cartório de 1º Ofício daquele Município.

“Considerando a necessidade de maiores informações a fim de instruir o presente caderno informativo, resolvo: instaurar Inquérito Civil Público, para apurar a denúncia da existência de uma máfia dos cartórios envolvendo o servidor público estadual (...), lotado no Intermat”, determinou Zaque.

O promotor, que não deu mais detalhes sobre a acusação, decretou sigilo no inquérito. "Visto que a publicidade do caso poderá acarretar prejuízo às investigações, na medida em que impeça a constatação do fato".