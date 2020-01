Moro comemora extradição de 1 dos maiores contrabandistas de cigarro

Sérgio Lima/Poder360

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, comemorou neste domingo (26.jan.2020) a extradição feita pelo Paraguai do brasileiro Luiz Henrique Boscatto, considerado pela PF (Polícia Federal) 1 dos maiores contrabandistas de cigarros para o Brasil.

Luiz Henrique Boscatto foi extraditado neste sábado (24.jan.2020). Segundo a PF, a entrega foi realizada às autoridades brasileiras na Ponte Internacional da Amizade, na cidade de Foz do Iguaçu (PR).

“Brasil e Paraguai seguem com forte parceria contra o crime organizado. Luiz Henrique Boscatto é considerado um dos maiores contrabandistas de cigarros para o Brasil, além de estar envolvido em outros crimes. Entregue pelas autoridades paraguaias, vai agora cumprir no Brasil sua pena”, disse no Twitter.

O contrabandista foi o alvo principal na operação Contorno Norte, deflagrada em Maringá, em junho de 2019, para para prender líderes de organização criminosa especializada no contrabando de cigarros de origem paraguaia. A operação prendeu 16 pessoas envolvidas em esquema especializado de contrabando de cigarros paraguaios, que eram investigadas desde 2016.

Boscatto também é alvo de outras operações da Polícia Federal, como a Lava Jato, na qual é investigado por supostas ligações com o doleiro Dario Messer.

Ele encontrava-se preso no Paraguai desde março do ano passado, quando foi detido no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi com apoio da Interpol e da Direção Geral de Migração do aeroporto, quando tentava ingressar no país.

PANOS QUENTES

Além de comemorar a extradição do contrabandista, Sergio Moro fez afagado ao presidente Jair Bolsonaro em seu perfil na rede social. As publicações vieram depois da escalada de tensão entre o chefe e o subordinado a partir de eventual desmembramento do Ministério da Justiça. A partir de uma sugestão dos secretários estaduais, Bolsonaro disse que o estudaria a criação de uma pasta para a Segurança –o que enfraqueceria o ministro– mas depois recuou.

Moro disse que, “seguindo orientação do presidente”, o ministério tem atuado de forma “firme” crime organizado, isolando as lideranças em presídios federais. “Em 2019, ingressaram mais criminosos nos presídios do que saíram. Em 2018, havia sido o oposto”, informou.

A proposta de desmembrar o ministério foi apresentada na última 4ª feira (22.jan.2020), no Palácio do Planalto. Moro não participou da reunião.

Na 5ª feira (23.jan.2020), Bolsonaro havia afirmado que a proposta estava em estudo. Também disse que sabia que a possibilidade da medida não agradava Sergio Moro.

Depois de críticas à informação de que a intenção de recriar o ministério seria para enfraquecer o ex-juiz da Lava Jato, o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, negou que esse seria o objetivo do governo. Reiterou ainda que a proposta estava apenas em estudo.

Já na 6ª, em Nova Déli, na Índia, Bolsonaro descartou a recriação do ministério e disse a jornalistas que “a chance é zero”.