Moraes determina que delegados não sejam tirados de investigação sobre fake news

Após as demissões de Sergio Moro do Ministério da Justiça e de Maurício Valeixo da Diretoria da Polícia Federal, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que não sejam feitas trocas nos delegados da PF envolvidos no inquérito de apuração das fake news contra integrantes da Corte e da realização de protesto em favor do AI-5 (Ato Institucional nº. 5).

Alexandre de Moraes é o relator dos 2 casos no Supremo.

A decisão do ministro tem o objetivo de evitar trocas na corporação com a saída de Sergio Moro do governo. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 para apurar a disseminação de informações contra os integrantes do Supremo. O 2º foi instaurado nesta semana para investigar os atos a favor do AI-5.