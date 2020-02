O caso se refere a ação popular protocolada em 2017 na 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, logo após o surgimento do escândalo do pagamento de propina pela JBS ao tucano. Na época, em delação premiada, os executivos da multinacional brasileira apontaram o pagamento de R$ 38 milhões em propinas a Reinaldo em troca de incentivos fiscais.

Na época, o juiz Marcelo Henry Batista de Arruda ignorou o pedido de sequestro dos bens do governador, mas autorizou a indisponibilidade de R$ 730 milhões da JBS. Só que a CPI da Assembleia Legislativa acabou ingressando com ação cautelar e assumindo a condução do processo. Apesar da investigação dos deputados ter confirmado as irregularidades, o legislativo acabou concordando com a suspensão do bloqueio.

Mesmo com a confirmação de que a empresa não cumpriu os acordos de incentivos, deixando de ampliar unidades e gerar empregos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou o pedido para bloquear os bens do grupo e de Reinaldo.

Soraya e Danny Frabrício recorreram ao STJ para que a corte analise os pedidos de bloqueio dos bens de Reinaldo e da JBS. No entanto, conforme despacho publicado na quarta-feira (12), a ministra considerou apenas o caráter técnico do recurso e negou o prosseguimento.

Regina Helena julgou improcedente o recurso do MPE, que apontava a falta de legitimidade da Assembleia Legislativa de ingressar com ação cautelar na Justiça. Com a decisão, a magistrada livra a JBS de ter R$ 730 milhões bloqueados novamente para garantir o ressarcimento dos cofres sul-mato-grossenses pelos prejuízos causados pela corrupção.