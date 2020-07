Justiça do Trabalho destina mais R$ 637 mil

A Justiça do Trabalho em Mato Grosso, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a OAB, aprovou mais uma destinação de recursos para ações de combate e prevenção ao novo coronavírus no estado. Na sexta-feira (10), o Comitê de Ações Afirmativas, que atua destinando recursos de ações civis públicas e execuções de termos de ajustamento de condutas (TACs), deliberou pelo repasse de mais 637 mil reais para órgãos públicos e entidades sociais sem fins lucrativos.

O campus de Cáceres da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) teve um projeto aprovado no valor de 565,2 mil reais para aquisição de equipamentos e insumos para o laboratório de biologia molecular vegetal. A intenção é que a unidade seja preparada para realizar diagnósticos da covid-19 na região.

Também foram destinados mais 72 mil reais para Seara Espírita de Luz adquirir 600 cestas básicas. Os alimentos serão destinados às famílias carentes atendidas pela entidade. Conforme explicado no pedido feito, muitas sofreram graves impactos financeiros em razão das restrições impostas para controle do novo coronavírus.

Desde março, quando tiveram início as medidas de distanciamento social em Mato Grosso, a Justiça do Trabalho já autorizou o repasse de quase R$ 11 milhões de reais para órgãos públicos e projetos sociais da sociedade civil que visam combater a pandemia e minimizar os impactos sociais causados por ela.

O Comitê de Ações Afirmativas é formado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, MPT e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).