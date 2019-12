Juízes ganham vale-refeição acima do salário mínimo; Congresso reviu 30% dos vetos de Bolsonaro

Em Pernambuco, segundo o estudo do CNJ, o vale-refeição chegou aos R$ 4,7 mil mensais, e depois foi reduzido para R$ 1.068. Além do benefício chegar a 4,8 vezes o valor do salário mínimo, a cifra recorde também ultrapassa o dobro da renda média dos trabalhadores brasileiros, que é de R$ 2,3 mil mensais.

De acordo com o levantamento, os critérios para o pagamento do benefício variam em cada região, mas em apenas três estados o valor vigente para auxílio refeição do Judiciário, de R$ 910 mensais, é respeitado: no Maranhão, no Pará e no Rio Grande do Sul.