Juíza recebe denúncia e ex-assessor parlamentar vira réu

A juíza Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, substituta legal na Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, recebeu nesta tarde de quinta-feira (19) denúncia do Ministério Público do Estado (MP) contra o jornalista Leonardo Heitor Miranda Araújo. Ele responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

“Recebo a denúncia ofertada em face de Leonardo Heitor Miranda Araújo, pois presentes os indícios suficientes da autoria, prova da materialidade e inexistência das circunstâncias do artigo 395, Código de Processo Penal. Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias”, diz a decisão da magistrada.

No mesmo despacho, a juíza analisou também o pedido de Habeas Corpus (HC) impetrado pela defesa do jornalista, patrocinada pela advogada Wellen Candido Lopes. Para Graziela, não há fatos novos que justifiquem revogar a prisão preventiva do jornalista, motivo que a levou a negar o pedido de liberdade. Outro HC está sendo analisada pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

A denúncia foi apresentada 24 dias após Leonardo Heitor ser detido preventivamente. Nesta quinta-feira, sua defesa se manifestou no sentido de que, desde que foi constituída, no dia 6 de dezembro, não teve acesso aos autos porque todos eles estavam em carga para o MP. Por não ter acesso aos documentos, a advogada não pôde preparar a defesa técnica. A atitude, na avaliação da defesa, configura cerceamento de defesa e gera constrangimento ilegal ao réu.

No documento, encaminhado à reportagem antes da publicação do despacho de recebimento da denúncia, a advogada cita que o MP já havia extrapolado o prazo legal para oferecimento da denúncia, de acordo com o artigo 46 do Código de Processo Penal, que estipula o prazo de cinco dias para o rito quando se tratar de suspeito detido.

A defesa do jornalista também avaliou que as prisões no Brasil estão se transformando em de um espetáculo ou pirotecnia e que o MP está contribuindo para a violação e o descumprimento dos princípios que garantem a ampla defesa. Por fim, a advogada cita que há possibilidade de o caso se enquadrar na Lei de Abuso de Autoridade.

Após a confirmação do recebimento da denúncia, a defesa voltou a se manifestar. “Os autos estavam com o MP desde o dia 14/11 e foi devolvido com oferecimento e recebimento de denúncia somente em 19/12, após o ingresso de HC pela defesa por não ter acesso aos autos. Oferecimento da denúncia com prazo muito superior ao que a lei determina. Os andamentos processuais estão todos registrados e é visível a manobra jurídica neste caso. Estaremos analisando as medidas e a possibilidade para aplicabilidade da lei de abuso de autoridade no presente caso”, disse.

O CASO

O jornalista Leonardo Heitor foi denunciado por um grupo de, pelo menos, 10 mulheres jornalistas no dia 1º de outubro. Elas compareceram à Delegacia Especializada da Defesa da Mulher de Cuiabá e registraram Boletins de Ocorrência por assédio e importunação sexual.

De acordo com as vítimas, elas foram assediadas via WhatsApp por um número de fora. As mensagens continham conotação sexual. A decisão de denunciá-lo foi tomada por elas após tomarem o conhecimento de que o jornalista já foi indiciado pela Polícia Civil do Espírito Santo de cometer o mesmo crime.

Uma de suas vítimas o acusou de tentativa de estupro e conseguiu obter medida protetiva contra ele. No dia 25 de novembro, Leonardo foi detido preventivamente no Aeroporto Internacional de Cuiabá, Marechal Rondon, após desembarcar de um avião. Segundo a Polícia Civil, o jornalista teria ido ao local de trabalho dessa vítima, descumprindo a medida protetiva, e ainda a ameaçado.

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM) cumpriu novo mandado de prisão preventiva contra o jornalista na noite de 4 de dezembro. Esse mandado se referiu a um dos inquéritos ao qual responde. Leonardo já estava preso, assim, o mandado foi cumprido dentro da própria prisão.