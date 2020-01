Juiz que mandou prender Lula solta 2 empresários de MT “ligados” a megatraficante

Divulgação

O juiz da 23ª Vara Federal do Paraná, Nivaldo Brunoni, revogou a prisão preventiva dos empresários mato-grossenses Alessandro Aguiar e Marcelo Anacleto que estavam presos desde novembro de 2018, quando foi deflagrada a Operação “Sem Saída", que investigou a quadrilha ligada ao traficante internacional Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca.

O juiz federal Nivaldo Brunoni atendeu os pedidos das defesas dos empresários, feita pelos advogados Válber Melo, Gisele Reis, Filipe Broeto e George Alves. Ao revogar a prisão dos empresários, o magistrado determinou o cumprimento de outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e proibição de comunicação com os demais réus.

Nas decisões, o juiz federal entendeu que a liberdade dos dois acusados não representavam mais perigo a “ordem pública”. Ele considerou que as provas coletadas até o momento mostram o “arrefecimento” de eventuais laços existentes entre os integrantes da organização criminosa liderada por “Cabeça Branca”.

Nivaldo Brunoni foi o responsável por assinar a autorização da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em abril de 2018, condenado a mais de 12 anos de prisão por conta de recebimento de propina no “caso tríplex”. Na época, ele atuava como substituto no TRF-4, com sede em Porto Alegre.

COMPARSAS

As investigações que culminaram com a Operação Sem Saída apontam que Alessandro Aguiar e Marcelo Anacleto, conhecidos como “Ursinho” e o “Garotão”, respectivamente, seriam dois comparsas do megatraficante Luiz Carlos da Rocha, o “Cabeça Branca”.

Os dois haviam sido flagrados por câmeras do Shopping Iguatemi, em São Paulo, ao se encontrarem com Cabeça Branca em maio de 2017. À época, a Polícia Federal não havia conseguido identificá-los, mas após cruzamento de informações obtidas no celular do traficante e em documentos apreendidos, os policiais descobriram se tratar de aliados de Cabeça Branca no Mato Grosso e no Paraná.

Na época das operações, as investigações apontaram que Marcelo Anacleto era sócio da Arimar Transportes. A empresa havia negociado a compra de caminhões e pneus com “Cabeça Branca” no valor de R$ 68 mil.

Já Alexandre Aguiar, segundo a PF, é sócio da Agropecuária Estrela do Oeste, empresa que adquiriu uma fazenda de R$ 3,2 milhões cuja documentação foi encontrada na casa de Cabeça Branca em Sorriso, no Mato Grosso.

Segundo a Polícia Federal, há indícios que as transações tenham sido realizadas para lavagem de dinheiro. A investigação diz ainda que Ursinho e Garotão chefiavam dois núcleos operacionais do trafico de drogas do Mato Grosso e Paraná.

Em novembro de 2018, policiais federais cumpriram 18 ordens judiciais em Curitiba e também em Brasnorte, Tapurah, Juara, Nova Maringá e Cuiabá no Mato Grosso. Do total de mandados, 2 foram de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 14 de busca e apreensão.

CABEÇA BRANCA

Luiz Carlos da Rocha, o “Cabeça Branca”, foi preso em 2017 na cidade de Sorriso (380 quilômetros de Cuiabá. Quando foi preso pela Polícia Federal, era considerado nacionalmente e internacionalmente como o maior traficante de drogas do Brasil, com o seu nome constando na difusão vermelha da Interpol.

Um ano depois, a PF deflagrou a Operação Sem Saída, que visava desarticular o grupo que dava sustentação ao esquema de Cabeça Branca. Diversas pessoas que, além de atuar no narcotráfico, faziam a “lavagem de dinheiro” do crime foram presas. As provas foram colhidas por meio de documentações apreendidas na prisão do narcotraficante.