Flávio Bolsonaro critica Maia por “ataques diários ao Executivo”

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, criticou o que chamou de “ataques diários” do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao Executivo.

“Cabe confirmar com o TSE se Rodrigo Maia foi eleito deputado federal ou presidente do Brasil”, ironizou o senador em mensagem publicada em uma rede social.

Segundo Flávio, Maia afronta à democracia, gera instabilidade política e dificulta investimentos e a geração de empregos no país. “O momento é de união!”, emendou ele.

Maia e outras autoridades têm censurado a postura do presidente Bolsonaro diante da crise do novo coronavírus. No último domingo (15), Bolsonaro estimulou protestos de rua em defesa de seu governo e com ataques às instituições. Na ocasião, o presidente saiu para cumprimentar manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. O presidente aguarda o resultado do segundo exame para covid-19.

Reunião com os três Poderes

Mais cedo, Bolsonaro abaixou o tom e anunciou para quarta-feira (18) uma reunião com os presidentes dos três poderes. “A intenção é demonstrar que acima de qualquer um de nós está o interesse nacional”, disse ele.