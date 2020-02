Empresa transporta peças de máquinas como sucatas para não pagar impostos em MT

Equipe da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito (Sucit), da Secretaria de Fazenda (Sefaz), que atua no Posto Flávio Gomes, apreendeu de 5.797 peças para caminhões, maquinário pesado e utilizadas em veículos de passeio, principalmente filtros de ar, avaliadas em R$ 873.969,86.

A apreensão correu durante uma blitz realizada no final de semana, no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR 364/163, na saída de Cuiabá para Rondonópolis.

Um servidor da Sefaz achou estranho o que estava inserido na nota como mercadoria, informando ser ‘sucata ferrosa’. Normalmente esse tipo de material sai de Cuiabá para outros Estados e não ao contrário.

Ao inspecionar a carga no caminhão, o agente fiscal teve confirmadas suas suspeitas de que não era sucata e, sim, peças. Após a apreensão do veículo e da mercadoria e feito o levantamento das peças, foi lavrada uma autuação de R$ 410.768,84, resultado do não recolhimento de ICMS e multa.

A mercadoria foi enviada por uma empresa com sede em Jacareí (SP) para uma outra de Cuiabá. Aparentemente ambas pertencem ao mesmo grupo econômico.

A mercadoria e o caminhão que as transporta estão retidos no pátio do Posto Flávio Gomes, até que a empresa que adquiriu pague o imposto e a multa, o que precisa ser feito até o final deste mês.