O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) voltou a dizer que se sente agredido pelo governador Mauro Mendes (DEM).

Para o emedebista, desde que o democrata ganhou as eleições, os “ataques” têm ocorrido de forma sistemática.

“Eu não tenho nada contra o Mauro. Nada. Se você analisar, desde antes da posse até hoje, [ocorrem] as hostilidades, as agressões gratuitas, as provocações. Eu só reagi”, afirmou durante conversa com a imprensa, na manhã de segunda-feira (23)

“Façam uma pesquisa de quando ele ganhou as eleições para cá: as provocações, as agressões, as hostilidades públicas. Eu não sei por que ele desandou por este caminho”, acrescentou.