Em evento com governadores, Moro diz que greve de PMs no Ceará é ilegal

Ricardo Wolffenbuttel/Secom

O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) falou neste sábado (29.fev.2020) que a greve de policiais militares no Ceará é ilegal. Disse, porém, que os PMs não podem ser tratados como criminosos, segundo informações do portal G1.

“O governo federal vê com preocupação a paralisação que é ilegal da Polícia Militar do Estado. Claro que o policial tem que ser valorizado, claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como 1 criminoso. O que ele quer é cumprir a lei e não violar a lei, mas de fato essa paralisação é ilegal, é proibida pela Constituição.”

Ele falou durante o 6º encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), realizado pelos governadores da região. O evento foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Os PMs do Ceará estão em greve desde 18 de fevereiro de 2019. Eles reivindicam aumento salarial maior do que o proposto pelo governo de Camilo Santana (PT). A taxa de homicídios disparou na região desde o início da paralização. Ao menos 195 pessoas morreram até 26 de fevereiro, quando o governo estadual parou de atualizar a contagem.

Existe ainda o temor de que outros Estados passem pelo mesmo problema. O governo federal enviou tropas das Forças Armadas ao Ceará, por meio de decreto de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), para reforçar a segurança no Estado. A medida foi prorrogada para 6 de março.

“O papel das Forças armadas não é o papel primário, de fato, de realizar a segurança pública. Esse é uma espécie de desvio da função primária das Forças Armadas. Então tem que existir uma situação muito grave para que seja decretada a GLO, mas houve essa percepção pelo presidente que, mesmo resistente à essa questão, decretou a GLO, e o Exército foi para lá”, disse Moro.