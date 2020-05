Deputada comemora assinatura de convênio entre estado e prefeitura

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) comemorou a assinatura do convênio entre a prefeitura de Aripuanã e o governo do Estado para construção da ponte de concreto sobre o Rio Aripuanã, uma das obras mais importantes e esperadas pela região e que custará R$ 15 milhões. As articulações para viabilização da obra e levantamento dos recursos, começaram com uma visita do vice-governador Otaviano Pivetta ao município, a convite da deputada Janaina e do prefeito Jonas Canarinho, para conhecer as demandas da região.

O convênio foi assinado no final da tarde desta quinta-feira, no Palácio Paiguás, entre o prefeito Jonas Canarinho e o governador Mauro Mendes, vice-governador Otaviano Pivetta e o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Ribeiro. Desse montante de R$ 15 mi, R$ 8.750 milhões são oriundos do governo do Estado e R$ 6.250 milhões vieram por articulação do senador Wellington Fagundes, junto do Ministério da Agricultura. Segundo a parlamentar, este é um sonho antigo da região e que agora começa a ser concretizado.

“Eu agradeço ao prefeito Jonas Canarinho por ter confiado em mim e na minha articulação para conseguirmos viabilizar a construção da Ponte. Essa foi uma das primeiras obras que eu fiz questão de trabalhar para viabilizar e logo no início do meu segundo mandato, o vive-governador Otaviano Pivetta, atendendo a um pedido meu, esteve comigo no local para conhecer a demanda e ouvir as demandas do prefeito Jonas Canarinho para juntos tentarmos tornar esse sonho, uma realidade. Muita gente chegou a falar que isso não passava de uma promessa, então a assinatura desse convênio é muito representativa para quem acredita que juntos podemos muito mais. Agradeço o governador Mauro Mendes e ao vice-governador Otaviano Pivetta que me atenderam de pronto, além do senador Wellington Fagundes, que não mediu esforços para viabilizar esse recurso”, explica.

O prefeito Jonas também revelou a assinatura do termo de cooperação técnica entre prefeitura, governo do estado e a iniciativa privada para o asfaltamento dos 42 quilômetros da MT 208 que liga Aripuanã ao trevo da Tutilândia, no entroncamento com a BR 174.

“É um momento ímpar para Aripuanã. Essa ponte é um sonho antigo nosso e fruto de um compromisso que governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta havia feito conosco no ano passado, quando conheceram a nossa realidade. Quero agradecer em nome de toda a nossa população pelo empenho do governo e da deputada Janaina Riva com a região noroeste”, finalizou.