Defesa de Selma Arruda tenta impedir que Fávaro assuma vaga até novas eleições

Marcos Oliveira/Agência Senado Selma Arruda

A defesa da senadora cassada Selma Arruda (Podemos) se manifestou contrário à ação protocolada pelo PSD no Supremo Tribunal Federal (STF) que pede para que o candidato derrotado nas eleições 2018, Carlos Fávaro (PSD), assuma temporariamente a vaga até que se realize nova eleição. Para a defesa, o recurso impetrado não caberia, já que Selma continua ocupando o cargo e que ainda terá o direito a ampla defesa no Senado.

"A Constituição Federal prevê um rito específico para que seja declarada a perda do mandato, com as garantias inerentes à ampla defesa. Desconsiderar ou suplantar tal rito implica em grave ameaça à separação dos poderes e à autoridade constitucional do Senado Federal [...] Como exposto, o Tribunal Superior Eleitoral rechaçou a tese de posse provisória do candidato derrotado [...] Esta linha de raciocínio prevaleceu, também, no voto dos três ministros do Supremo Tribunal Federal que compõem a Corte Eleitoral [...] Diante do exposto, requer-se o conhecimento da manifestação para que seja indeferida liminarmente a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ou, subsidiariamente, que seja julgada totalmente improcedente", diz trecho do documento protocolado nesta sexta-feira (10) na Corte Suprema.

O pedido do PSD foi realizado na última segunda-feira (6). De acordo com a legenda, Mato Grosso ficará "subrepresentado" no Congresso. Segundo os advogados da defesa de Fávaro, entre eles o ex-ministro de Justiça José Eduardo Cardozo, a decisão do TSE de manter vaga a cadeira viola princípios constitucionais que garantem o mesmo número de representantes para os estados e o Distrito Federal no Senado.

Além do PSD, o governador Mauro Mendes (DEM) também ingressou com um pedido no STF para que Fávaro assuma temporariamente, com os mesmo argumentos do PSD. Caberá a ministra Rosa Weber decidir sobre os pedidos.



Cassação



O Plenário do TSE negou, em sessão de dezembro, o recurso da senadora Selma Arruda e manteve decisão do TRE pela cassação do diploma pela prática de abuso do poder econômico e arrecadação ilícita de recursos nas eleições de 2018.



A decisão foi estabelecida por maioria, com seis votos a um. Apenas Edson Fachin votou por reverter a cassação. O relator determinou a execução imediata do julgado. A corte ainda determinou a realização de uma nova eleição, impedindo a diplomação do terceiro colocado no pleito de 2018, Carlos Fávaro.

Possíveis nomes na disputa são Cidinho Santos, Eduardo Botelho, Carlos Fávaro, o Pedro Taques, Júlio Campos, Nilson Leitão, Adilson Sachetti, Victório Galli, Carlos Abicalil, Lúdio Cabral, Max Russi, e Dilmar Dal'Bosco.