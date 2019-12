O conselheiro foi denunciado por não cumprir a carga horária para trabalhar nas campanhas do deputado estadual Zé Teixeira (DEM) e do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Apesar de terem sido alvos da Operação Vostok, deflagrada pela Polícia Federal no dia 12 de setembro do ano passado, ambos acabaram sendo reeleitos.

Alisson aceitou firmar acordo com o promotor Luiz Gustavo Camacho Terçariol no dia 21 de novembro deste ano. Ele admitiu a culpa e pagar R$ 9,3 mil. De acordo com a proposta, R$ 4.669,87 é referente ao ressarcimento de um mês de salário ao município de Dourados. Outros R$ 4,6 mil referem-se a multa, que será convertida em dez parcelas à entidade beneficente Lar Ebenezer.

Este caso é uma prática comum na política brasileira, servidores com cargos comissionados ou ligados a políticos deixam de prestar serviço à população para dedicar-se a padrinhos políticos nos períodos de eleição.

O trabalho fora do expediente, à noite e nos finais de semana, não é errado nem crime. No entanto, muitos, devido à falha da fiscalização da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Estadual, agem com naturalidade ao trabalhar nas campanhas eleitorais, sem cumprir o expediente e recebendo salário integral.

No próximo ano, o ideal seria a sociedade fiscalizar o uso da máquina pública – um número expressivo de servidores pagos com o dinheiro público – nas campanhas de prefeitos e vereadores.

O Brasil só vai avançar quando houver eleitor consciente, fiscalizando o uso da máquina e acabando com o voto em corruptos.