Papa adverte para risco da violência contra mulheres pelo confinamento

O governo italiano liberou uma verba de 30 milhões de euros para a prevenção da violência contra as mulheres, submetidas a um "alto risco pelas proibições de deslocamento", anunciou na quarta-feira a ministra da Igualdade e Família, Elena Bonetti.

Ela também anunciou uma campanha de comunicação institucional para estimular as mulheres vítimas da violência a ligar para um número habilitado e denunciar as agressões, além de um "reforço das funções do aplicativo YouPol, que pode ser utilizado para alertar (a polícia) sobre atos de violência doméstica".