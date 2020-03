Lula está bem de saúde e não precisa fazer o teste, diz Alexandre Padilha

247 - O deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP) se encontrou com o ex-presidente Lula nesta segunda-feira 16 e disse que ele passa muito bem de saúde. Padilha, que também é médico, participou do programa “Giro das 11” na TV 247 e contou que Lula, que voltou recentemente da Europa, não fez exame para testar o coronavírus por não ter apresentado sintomas, como indicam as recomendações médicas.

Padilha explicou por que a recomendação médica é de não fazer o exame se a pessoa não tiver sintomas: “muitas vezes a pessoa chega de viagem, faz o exame e dá negativo. Depois de alguns dias começa a ter sintomas e não se preocupa, porque se baseia no resultado negativo e relaxa em relação às recomendações médicas”. “Essa é a recomendação para todos: restringir os contatos e ficar atentos a eventuais sintomas”, completou.

Mesmo não tendo sintomas, Lula se submeteu a um isolamento voluntário, também seguindo recomendações médicas. “O ex-presidente Lula cancelou reuniões e se impôs uma quarentena por causa do coronavírus. Recebe poucas pessoas em encontros restritos. O petista voltou recentemente de um giro na Europa, sem sintomas, e não fez exame. As outras pessoas que viajaram com ele fizeram o teste, que deu negativo”, informou a jornalista Mônica Bergamo nesta terça-feira 17.

Durante o programa, o deputado Alexandre Padilha também fez uma comparação das diferentes posturas de Jair Bolsonaro e Lula diante da crise do coronavírus. “Antes de chegar no Brasil, Lula procurou orientações médicas e, no Brasil, ele procurou ficar em casa, mas não possui sintomas da doença", afirmou.

Em contraponto, Bolsonaro segue ignorando a gravidade do vírus, cita “histeria coletiva” e coloca brasileiros em risco quando, no domingo, tocou em diversos apoiadores durante manifestação do domingo (15), mesmo estando no grupo de risco de infectados pela doença. Nesta terça, ele chegou a dizer em uma entrevista que dará uma festa para celebrar seu aniversário e o da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.