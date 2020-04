O conselheiro disse que Kim passa uma temporada em Wonsan - um resort no leste do país - desde 13 de abril. "Nenhuma movimentação suspeita foi detectada até o momento", afirmou.

Conjecturas sobre o estado de saúde de Kim foram crescendo desde sua ausência nas celebrações, em 15 de abril, no aniversário de seu avô, Kim Il Sung, fundador da Coreia do Norte, o dia mais importante do calendário político do país.