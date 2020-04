Itaú, fundador do Twitter e Bill Gates fazem doações bilionárias contra covid-19

Até o momento, já foram doados mais de R$ 2,2 bilhões de reais para a resposta à covid-19 no Brasil. As informações são da Associação Brasileira de Captação de Recursos (ABCR) e apontam que empresas ligadas ao sistema financeiro doaram 72% deste valor. A maior parte dos recursos foi doada pelo banco Itaú, que anunciou nesta segunda-feira (13) o aporte de R$ 1 bilhão, além de R$ 250 milhões que haviam sido doados pela empresa. Ao todo, a ABCR contabiliza que 98 empresas fizeram doações no Brasil para o combate ao coronavírus.O valor doado pelo Itaú será administrado por um conselho formado por diretores de hospitais públicos e privados. A medida foi anunciada em uma coletiva organizada pelo banco, que reuniu especialistas como o médico-oncologista e escritor Drauzio Varella, Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio Libanês, o CEO Candido Bracher e outros convidados da área da saúde.

No mundo, há outras iniciativas de doações vuktuosas. Bill Gates tem feito investimentos para colaborar na aceleração a um resposta ao vírus. A Fundação Bill & Melinda Gates já doou US$ 60 milhões para acelerar a criação de uma vacina contra a coovid-19.

O CEO do Twitter, Jack Dorsey, foi mais longe e anunciou uma doação no valor de US$ 1 bilhão para o enfrentamento ao coronavírus. Segundo o jornal Globo, o montante equivale a 28% do seu patrimônio pessoal. A apresentadora americana Oprah Winfrey fez uma doação equivalente a US$ 10 milhões.