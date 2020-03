Governo americano pretende enviar cheques aos cidadãos para ajudar a aliviar danos econômicos do coronavírus

O governo de Donald Trump pretende enviar dinheiro diretamente aos cidadãos para aliviar as consequências econômicas da pandemia de coronavírus. "Estamos vendo como enviar cheques aos americanos imediatamente", disse o secretário do Tesouro Steven Mnuchin durante entrevista na Casa Branca nesta terça-feira (17).

Houve uma opção por fazer pagamentos diretos em vez de fazer um corte nos impostos da folha de pagamento porque isso levaria meses para chegar às pessoas. O governo ainda permitirá que os americanos adiem pagamentos de impostos à receita por 90 dias, sem pagar multas ou juros.

"Faremos algo que leve dinheiro o mais rápido possível às pessoas. Isso pode não ser a maneira mais precisa de fazer isso, porque obviamente algumas pessoas não deveriam receber cheques de US$ 1.000 (cerca de R$ 5.000, na cotação atual). Mas, no fim do dia, teremos uma boa ideia do que faremos ", disse Donald Trump.

Ele pediu a Mnuchin que negocie com os parlamentares do país para conseguir uma verba de US$ 850 bilhões para combater uma possível recessão.

Adiar pagamento de impostos

O secretário de Tesouro também afirmou que há planos para adiar o pagamento de impostos, sem incidência de juros e sem multas, durante 90 dias. A ideia é que as pessoas físicas possam fazer isso com valores de até US$ 1 milhão, e empresas, US$ 10 milhões.

Os cálculos do governo apontam que isso implicaria uma injeção de US$ 300 bilhões na economia. Os que pagarem impostos agora, no entanto, vão receber restituições no futuro.

Outra medida anunciada por Trump foi em relação aos pacientes do Medicare –o sistema de saúde pública, geralmente pessoas abaixo da linha de pobreza.

Esse serviço passará a oferecer mais alternativas não-presenciais.

Trump anunciou que o governo trabalha para aumentar a quantidade de testes.