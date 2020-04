Bernie Sanders anuncia apoio à candidatura de Joe Biden à presidência dos EUA

O apoio foi anunciado em uma transmissão ao vivo em redes sociais. "Devemos nos unir para derrotar o mais perigoso presidente na história moderna", escreveu Sanders, ao anunciar que estava se juntando a Biden.

Bernie Sanders chegou a liderar as primárias pela nomeação do Partido Democrata para candidato a presidente. Nos EUA, essas prévias acontecem em etapas.

Ele era o pré-candidato com mais delegados após as votações dos três primeiros estados. No quarto, a Carolina do Sul, Joe Biden teve um desempenho muito melhor que os demais.