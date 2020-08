Youtuber Landon Clifford morre aos 19 anos

O youTuber Landon Clifford morreu aos 19 anos de idade, confirmou a família, lembrando que ele tinha duas filhas. O falecimento aconteceu no dia 13 de agosto, depois do jovem passar seis dias em coma, segundo relatou a esposa do jovem nas redes sociais.

"Ele era um marido maravilhoso e o melhor pai que aquelas meninas poderiam pedir. Entristece-me profundamente saber que elas nunca chegarão a conhecê-lo verdadeiramente", lamentou.

"Era tão novo e tinha tanto por viver. Não era assim que as coisas deveriam acontecer", disse ainda.

Vale lembrar que Landon Clifford tinha um canal no YouTube com 1,3 milhões de subscritores.

As causas da morte não foram reveladas.