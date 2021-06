Wilson se esquece de convocar minerador Mauro Mendes para depor em CPI

Divulgação

O presidente da CPI da Sonegação Fiscal, deputado estadual Wilson Santos (PSDB), convocou diversos empresários da mineração para prestarem esclarecimentos sobre pagamento de impostos na Assembleia Legislativa.

O curioso é que o tucano convocou diversos ex-sócios do governador e minerador Mauro Mendes (DEM), incluindo o ex-governador Silval Barbosa (MDB), mas não convocou o próprio chefe do Executivo.

O empresário Wanderley Torres, dono da Trimec Construções, que também atua na mineração em Pontes e Lacerda e também mantém (ou pelo menos já manteve) relação societária com Mendes, também foi solenemente ignorado pela comissão parlamentar.

Aliás, Mauro é réu em uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal (MPF) que apura uma suposta fraude no processo de venda da sua principal mineradora, a Mineração Casa de Pedra, realizada em um leilão judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Mato Grosso há 10 anos atrás.

Há quem diga, todavia, que Wilson estaria usando a CPI para promover espionagem e expor os concorrentes do governador nos negócios.