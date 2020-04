Vídeo mostra mulher sendo arremessada de carro no Boa Esperança

Divulgação

As imagens do circuito de monitoramento interno de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que uma mulher é arremessada de um carro após um grave acidente de trânsito, no Bairro Boa Esperança, em Cuiabá.

O acidente entre um Fiat Pálio branco e um Audi preto ocorreu no último sábado (18), por volta das 12h30, próximo a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O vídeo mostra o carro em que a mulher estava parado, esperando os demais veículos passar, para que fizesse um retorno, que no local é proibido.

No momento que a condutora tenta a manobra, o Audi que seguia em alta velocidade o atinge em cheio. O impacto foi tão forte que a mulher que estava no Pálio e o veículo foram arremessados metros de distância da batida.

Apesar da grave colisão, a mulher não teve ferimentos graves. O estado de saúde dos demais envolvidos não foi divulgado.

O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil.