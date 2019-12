Vídeo mostra briga de Karol Eller em quiosque

Após a Polícia Civil do Rio de Janeiro descartar que a agressão contra a youtuber Karol Eller tenha sido motivada por homofobia, imagens de câmeras de segurança de uma lanchonete flagraram a briga com o auxiliar administrativo Alexandre da Silva. Os investigadores apontaram que Karol brigou com Alexandre por ciúmes da namorada, que estava na hora da briga.

A delegada Adriana Belém concluiu que foi a própria influenciadora quem iniciou as agressões. Ela ouviu depoimentos de Karol, de sua namorada, do agressor e de algumas testemunhas. Agora, a amiga do presidente Jair Bolsonaro irá responder por denunciação caluniosa.

– O que não podemos admitir é que você utilize a delegacia, máquina administrativa do estado, chegue aqui e minta, utilizando de uma causa tão nobre, a vitória dos homossexuais e ela estava aqui banalizando isso e mentindo. Acho triste isso, é uma atitude criminosa e a gente não admite esse tipo de coisa – explicou Adriana em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

Com a análise das imagens e o depoimentos de testemunhas, a Polícia Civil passou a desconsiderar a versão de ataque motivado por homofobia.