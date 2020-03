Vice-prefeito em MT é executado por empresário em discussão por som alto

Divulgação

O vice-prefeito de Serra Nova Dourada (869 km de Cuiabá), Joelson Pereira Dias, 38 anos, conhecido como “Neguinho do Bento” (DEM), foi morto a tiros na noite desta terça-feira (10) durante uma discussão que aconteceu em uma distribuidora de bebidas. Toda a situação teria sido ocasionada por conta de um som alto.

De acordo com os relatos, Joelson estava já há certo tempo ingerindo bebida alcoólica no local. Em determinado momento, uma mulher teria reclamado com o dono do estabelecimento que o barulho do som da distribuidora estava incomodando.

O proprietário da distribuidora teria então desligado o som, o que fez com que “Neguinho” discutisse com ele. Durante a discussão, o dono do estabelecimento sacou uma arma e efetuado vários disparos que atingiram o político.

A vítima ainda foi socorrida e levada ao hospital. Contudo, já estava morto quando chegou a unidade de saúde.

O homem apontado como o autor dos disparos foragiu da cena do crime. Mas, pouco tempo depois se entregou na delegacia do município de Bom Jesus do Araguaia, onde foi preso e está a disposição da Polícia Civil. Ele citou que "descarregou" o revólver calibre 38 na vítima.

O corpo do político foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e posteriormente ser sepultado.

Joelson deixa mulher e duas filhas. Ele era agricultor e foi candidato a vice na chapa de Ozemar Aguiar (PSDB) em 2016. Eles foram eleitos com 57% dos votos.