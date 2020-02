Vice de Emanuel Pinheiro deve ser de um partido aliado, diz Faiad

Divulgação

O presidente do diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Francisco Faiad, afirma que o candidato a vice-prefeito da possível reeleição de Emanuel Pinheiro à prefeitura de Cuiabá certamente será de um dos 12 partidos aliados. A escolha será feita após a eleição suplementar do Senado.

“Nós vamos indicar um vice, certamente de um aliado. Nós temos hoje 12 partidos que estão defendendo o nome de Emanuel à reeleição. Então não vamos sentar com todos eles para definir o melhor nome”, disse Faiad, em entrevista ao Muvuca Popular.

Não há uma lista oficial desses nomes pré-dispostos a seguir junto de Emanuel, onde será definido após a eleição para senador.

Os partidos que clamam pela reeleição do prefeito de Cuiabá, além do MDB são: PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PV (Partido Verde), PP (Progressistas), PSD (Partido Social Democrático), PSB (Partido Socialista Brasileiro), Avante, PSC (Partido Social Cristão), PRB (Partido Republicano Brasileiro), PL (Partido Liberal), Solidariedade, PSBD (Partido da Social Democracia Brasileira) e PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro).

“Tem eleição para senador na frente, ainda. Ou seja, tem alguns nomes que podem surgir dentre os candidatos ao senado. Então vamos esperar essa eleição de Senado para definir o vice”, conclui o presidente do diretório municipal do MDB.