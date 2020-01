Vereadores acusam prefeito em MT por usar trator da prefeitura em sua fazenda

Dois vereadores de Planalto da Serra (254 km de Cuiabá) registraram na madrugada desse domingo (29) um boletim de ocorrência denunciando o uso de um trator da prefeitura na propriedade do prefeito Dênio Peixoto Ribeiro (PSD). Além do uso do equipamento para gradear a terra, a denúncia inclui o uso de óleo diesel no trator, retirado do Auto Posto Teles Pires Ltda, posto de combustíveis que abastece a frota do município.

Em contato com o FOLHAMAX, o prefeito Dênio Ribeiro negou que a fazenda seja de sua propriedade. Ele disse, ainda, que o dono da área vai tomar as medidas legais porque houve uma invasão da propriedade.

Para comprovar a denúncia do uso do trator, foram feitas imagens feitas no momento do flagrante realizado nos primeiros minutos do último domingo (29) na Fazenda Castelo. Segundo o vereador Zeniu Apolônio, autor da denúncia, estavam presentes seu colega do PSDB, Natal de Assis, e mais sete moradores da cidade. “Na cidade, todos tem conhecimento que a fazenda é de propriedade do prefeito”, afirmou o vereador.

Por volta das 4h30 da madrugada de domingo, os vereadores foram até o Núcleo da Polícia Militar em Planalto da Serra fazer o boletim de ocorrência, que já é automaticamente registrado na Delegacia da Polícia Civil em Chapada dos Guimarães. De acordo com o vereador Zeniu Apolônio, os policiais alegaram que não poderiam ir ao local porque a porteira estava trancada e eles necessitavam de ordem superior para fazer a apreensão. O trator, da marca Massey Ferguson, modelo 297, foi levado na manhã de domingo para a garagem da Secretaria de Obras do município.

Segundo o vereador Zeniu, só foi possível localizar onde estava o trator por meio de um drone, já que a máquina era sempre utilizada para gradear a terra no período noturno. Ao chegarem ao local, o vereador disse que encontraram a máquina sendo operada por uma mulher, que é esposa de um mecânico contratado pela prefeitura e que estava dentro de um carro dormindo.

O vereador contou que recebeu uma denúncia anônima informando que o trator da prefeitura estava sendo utilizado em benefício do prefeito em sua propriedade. Ele começou a investigar e observou que fazia pelo menos oito dias que o trator não estava na garagem da Secretaria de Obras. “Existe a informação que outros equipamentos da prefeitura foram utilizados na fazenda nos últimos 20 dias”, disse Zeniu Apolônio, que também deve levar a denúncia até o Ministério Público para que investigue o caso.

ÓLEO LEVADO EM TAMBORES

A denúncia envolve também o secretário Municipal de Agricultura, Laércio Inácio de Siqueira, que seria o responsável por levar óleo diesel até a fazenda do prefeito para abastecer o trator. Há pelo menos 60 dias ele estaria utilizando uma caminhonete S 10, cor branca, placas KCI 1271, de Cuiabá, que utiliza para o transporte de óleo diesel e outros insumos.

Os denunciantes registraram pelo menos dois momentos em que a caminhonete aparece em frente ao posto, onde estaria abastecendo tambores para levar óleo diesel até a fazenda. Em uma foto aparece a S 10 com dois tambores na carroceria (em cada tambor cabe 200 litros). No dia 24 de dezembro, às 17h56, ele teria abastecido 400 litros e no dia 26 de dezembro, foram mais 400 litros pela manhã, e a tarde, às 16h35, mais 400 litros. Nessa tarde, os denunciantes fizeram o registro de Laércio sentado em uma cadeira ao lado de uma funcionária do posto. Às 17h, logo após abastecer, ele foi para a Fazenda Castelo.

OUTRO LADO

Dênio Ribeiro foi eleito prefeito de Planalto da Serra, município com 2.669 habitantes, em eleição suplementar realizada no dia 28 de outubro do ano passado porque a prefeita Angelina Pereira (PSDB) e o vice Marcos Antônio Sampaio Rodrigues (PHS) foram cassados. Reeleitos em 2016 com 43,73% dos votos (558 eleitores), Angelina e Marcos foram cassados no mesmo ano pela 34ª Zona Eleitoral pelos crimes de abuso de poder econômico e compra de votos durante a campanha.

Em entrevista ao FOLHAMAX, o prefeito negou que a Fazenda Castelo seja de sua propriedade. A denúncia, segundo ele, tem interesse político e está relacionada às eleições de 2020. Dênio Ribeiro admitiu que há 13 anos abriu uma inscrição com este nome para fazer um financiamento, para arrendamento de pasto e a compra de gado, mas que não chegou a efetivar a operação. Entretanto, ele afirmou que a fazenda que leva o nome Castelo é de outra pessoa, que, inclusive, já abriu um boletim de ocorrência na delegacia de Chapada dos Guimarães contras as pessoas que invadiram a área à noite.

“Invadiram a fazenda de outro proprietário, eles entraram na fazenda errada. Vai dar um problema seríssimo na vida deles, inclusive estragaram um trator nosso da prefeitura, arrancaram uma parte do alternador para não funcionar, deu problema para tirar de lá”, disse o prefeito.

Segundo o prefeito, a máquina estava na propriedade atendendo ao produtor dentro do programa criado pela prefeitura para auxiliar o produtor, independentemente se é grande médio ou pequeno. “O projeto é o seguinte: o proprietário solicita o apoio do município, eles vão lá e o dono da fazenda paga pelo óleo utilizado. Antes ia muito combustível estragado, agora ele paga o combustível e a própria secretaria leva para a propriedade e abastece no local”, disse, reforçando que é a própria secretaria que leva o óleo diesel para afastar o risco de que o combustível seja adulterado, o que poderia danificar peças do trator.