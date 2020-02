A Justiça condenou a vereadora de Aquidauana, Lenilda Maria Damasceno, 48 anos e do PDT, por envolvimento com quadrilha especializada no furto de gado. A parlamentar comprou 43 bezerros furtados em 2012. A sentença é do juiz Ronaldo Gonçalves Onofri, da Vara Criminal, Infância e Juventude de Aquidauana.

Com a condenação publicada no dia 2 deste ano, a pedetista vem se somar aos casos de outros políticos condenados por envolvimento com o crime. O prefeito de Aral Moreira, Alexandrino Arévalo Garcia (PSDB), foi condenado a sete anos por envolvimento com o tráfico internacional de drogas. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para quatro anos e oito meses e o manteve no cargo.

Garcia foi preso na Operação Materello, da Polícia Federal em 2016, quando vereador. Acusado de integrar a organização criminosa formado por mais de 40 pessoas, ele se candidatou a prefeito e ganhou a eleição.

Em Três Lagoas, Marisa Rocha (PSB) foi presa em operação do Gaeco acusada de chefiar o tráfico de drogas no município. Na ocasião, ela estava licenciada do mandato para comandar a Secretaria Municipal de Esportes a convite do prefeito Angelo Guerreiro (PSDB). Ela foi condenada pela polícia ter encontrado maconha escondida em seu sítio.

Agora, o sul-mato-grossense se depara com a sentença contra a vereadora de Aquidauana. Lenilda Damasceno foi acusada pelo crime em 2012, quando era vereadora de Bodoquena, também pelo PDT. Ela tinha sido eleita em 2008 com 243 votos. Ela mudou o domicílio eleitoral para Aquidauana, mas não conseguiu se eleger em 2012, quando obteve 266 votos.