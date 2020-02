Vereador se desculpa com PM após filha ser presa na Lei Seca e mandar policiais 'se fo#%'

Divulgação

O vereador Valdir Gomes (PP) usou as redes sociais para pedir desculpas pelo comportamento da filha, Evellyne Gomes de Oliveira, 38 anos, foi presa na madrugada deste sábado (22). Ela se exaltou depois de ser abordada por policiais que realizavam blitz Lei Seca, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Ela teria mostrado o dedo e cuspido em um tenente. Com a atitude, Evellyne acabou presa. Em seu perfil do Facebook, Valdir fez o seguinte discurso:“Primeiro de tudo quero pedir desculpas a Campo Grande e perdão para a Polícia Militar. Infelizmente nesta madrugada minha filha Evellyne teve uma atitude que não condiz com a educação que demos a ela. Sempre fui um pai presente e que ensinou bons princípios.

Não há justificativas para o que ela fez, mas vou agir como pai e que ela receba a punição nos rigores da lei. Confio na polícia e que ela mesma sirva de exemplo: se beber não dirijam!

Mais uma vez peço perdão a todos!”.

A atitude foi apoiada pelos amigos e eleitores do vereador.

ENTENDA

Evellyne Gomes de Oliveira, de 38 anos, foi presa na madrugada deste sábado (22), depois de ser abordada por policiais, se exaltar, mostrar o dedo e cuspir em um tenente, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Ela se identificou como filha do vereador Valdir Gomes e teria dito que os policiais iriam se arrepender.

O fato ocorreu durante uma abordagem da blitz Lei Seca. Conforme informações do boletim de ocorrência, ela estava em um carro Chevrolet Onix, no banco do passageiro. A mulher que estava dirigindo fez o teste do bafômetro e foi constatado valor de 0,08mg/l, acima do permitido por Lei.

Neste momento, ainda segundo o registro, exaltada, a filha do vereador começou a questionar a abordagem, pedindo que o veículo fosse liberado.

Um policial que estava na ocorrência pediu para ela manter a calma para que pudessem explicar o procedimento para a liberação do veículo. Foi quando ela teria se irritado e mostrado o dedo médio da mão direita, insinuando ato obsceno, dizendo que o veículo era de sua propriedade.

Novamente o policial teria pedido calma e que ela não interrompesse a explicação, foi quando ela novamente mostrou o dedo e disse “vão se fuder”, segundo o registro. Ela ainda ameaçou os policiais, falando que iriam se arrepender, e que iria falar com o pai, vereador da Capital.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para autora e pedido para ela descesse do veículo, porém a mesma se recusou, sendo necessário o uso da força para retirá-la do carro. A mulher teria ficado mais agressiva e, por isso, foi algemada.

Ela foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Centro, onde continuou alterada e teria ameaçado morder as autoridades.

O caso foi registrado como ameaça, resistência e desacato.