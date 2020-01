Vereador rebate e diz que Misael deve explicar blindagem

MidiaNews

O vereador de oposição Diego Guimarães (Progressistas) afirmou que o presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão (PTB), deve explicações por participar de uma suposta manobra para blindar o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do paletó.

“Quem deve explicações sobre a judicialização [da CPI] não sou eu. Quem deve explicações é quem descumpriu a norma, quem descumpriu o regimento interno. Quem deve explicações é ajudou a operar uma manobra para tentar blindar o prefeito, que foi o senhor Misael Galvão juntamente com outros vereadores da base”, disse ele ao MidiaNews.

A declaração é em resposta a uma fala de Misael na semana passada. O líder do Legislativo afirmou que Guimarães precisa se explicar sobre os gastos que gerou com a CPI. Para ele, a comissão já teria sido concluída se o colega não tivesse recorrido à Justiça.

Quem deve explicação é o senhor Misael, que está recorrendo incansáveis vezes para tentar impedir a retomada da CPI do paletó

O parlamentar de oposição classificou a declaração como “infeliz”. Segundo ele, sua ação judicial já teve diversas respostas positivas da Justiça.

Na semana passada, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou a retomada dos trabalhos da comissão que investiga eventual quebra de decoro do prefeito.

Segundo Diego, mesmo com as decisões a seu favor, Misael continua recorrendo do caso.

“Eles devem explicações para Justiça e devem explicações ao povo. O povo tem que ver quem está do lado do que é certo e quem está do lado do que é errado. Eu não devo explicações”, afirmou.

“A súplica que fiz, o pedido que fiz no Poder Judiciário, está confirmado por uma liminar, depois em primeira instância, em agravo de instrumento e agora confirmado mais uma vez por uma decisão do Tribunal de Justiça. Então, quem deve explicação, nesse caso, é a Câmara, é o senhor Misael, que está recorrendo incansáveis vezes para tentar impedir a retomada da CPI do paletó”, completou.