Vereador quer que Conselho analise eventual negligência de Prado

Victor Ostetti/MidiaNews

vereador Diego Guimarães (Progressista) quer que o Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso e o Conselho Nacional do órgão apurem a conduta do ex-procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, em razão de informações reveladas pelo ex-governador Silval Barbosa.

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Paletó, na manhã desta segunda-feira (02), Silval afirmou que, à época em que era governador, procurou Prado – em duas ocasiões – relatando-lhe a extorsão que vinha sofrendo de deputados estaduais em troca de apoio à sua gestão.

Segundo o ex-governador, Prado teria o orientado a gravar os episódios de extorsão. Entretanto, segundo ele, o caso “ficou por isso mesmo”.

Por isso, sugeri ao presidente da CPI que encaminhe copia dessa sessão ao Conselho Superior do MPE e também ao CNMP pra que eles investiguem a conduta do Paulo Prado

“São fatos graves. O ex-governador revelou que esteve com o então procurador, falou quem eram os deputados e o Paulo Prado, pelo que Silval nos disse, nada fez. Por isso, sugeri ao presidente da CPI [Marcelo Bussiki] que encaminhe copia dessa sessão ao Conselho Superior do MPE e também ao CNMP para que eles investiguem a conduta do Paulo Prado”, disse Guimarães.

A ideia, segundo o vereador, é apurar se o procurador, à época, instaurou alguma investigação para apurar os fatos revelados por Silval. Além disso, verificar se a investigação foi arquivada e, se sim, por qual motivo.

“E, se não instaurou, obviamente houve, aí, alguma falha da sua pessoa, porque ele tinha atribuição sim de investigar. O MPE não pode renunciar a investigação criminal. Principalmente, em razão do interesse público que está envolvido em um caso de corrupção tão grave como esse”, completou.

Rebateu Silval

Em entrevista ao MidiaNews, o ex-procurador-geral Paulo Prado rebateu as declarações de Silval Barbosa, embora tenha admitido que, de fato, houve a conversa citada pelo ex-governador. Prado afirmou que orientou Silval a oficializar a denúncia no MPE, o que, segundo ele, nunca aconteceu.

“Numa reunião que eu tive como procurador-geral no gabinete do governador para discutir vários assuntos de trabalho, o Silval no final chegou para mim e falou que estava sendo muito pressionado por deputados estaduais. Eu falei para ele chamar toda a assessoria dele para preparar um documento, uma representação, porque de boca você há de convir né...”, disse.

“Falei para ele preparar um documento circunstanciado dizendo o que estava acontecendo e, em seguida, protocolasse no MPE que nós íamos tomar as providências. Inclusive, cheguei a dizer para ele gravar, porque a lei ampara filmagens em caso de ameaças. Ele nunca fez isso. Ele nunca protocolou documento nenhum no MPE”, acrescentou.