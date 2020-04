Vereador de VG tenta receber salário do período em que estava preso

Divulgação

O juiz Wladys Roberto Freire do Amaral, da Comarca de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, negou pedido impetrado pelo vereador Calistro Lemes do Nascimento (DEM), o Jânio Calistro, em que solicitava que a Câmara pagasse os salários e as verbas indenizatórias referentes aos meses de janeiro e fevereiro deste ano. No período, o parlamentar estava preso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

Calistro foi preso em dezembro da ano passado, durante a Operação “Clean Up”, que tinha o objetivo de desarticular uma suposta organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Sob o vereador recaiu a suspeito que ele fizesse parte da organização que comandava 90% do tráfico de entorpecentes no município.

Dessa forma, ele foi preso em vista de um mandado expedido pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande. O parlamentar foi solto em março sob o argumento de que, por ser idoso, diabético e hipertenso, compõe o grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Com relação ao mandado de segurança impetrado por Calistro para receber os vencimentos, primeiramente, ele procurou presidente da Câmara, Fábio Tardim (DEM), para solicitar o pagamento, porém o pedido foi negado. Por não concordar com a resposta do presidente da Casa, o vereador buscou a Justiça.

Entretanto, na decisão, o juiz destacou que é proibida a concessão de liminar que obrigue o Poder Público realizar pagamento de qualquer natureza. “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”, usou o magistrado como argumento.

Diante dos que foi exposto no mandado de segurança e dos argumentos jurídicos para análise da questão, o juiz indeferiu o pedido.